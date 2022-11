Selecționerul ibericilor este extrem de activ pe rețelele de socializare și a decis să se „integreze” mai ușor printre tinerii pe care îi are în lot făcând lucruri pe care aceștia obișnuiesc să le facă.

Astfel, Luis Enrique și-a deschis un cont de Twitch, acolo unde face stream-uri de aproximativ o oră, vorbind cu urmăritorii săi. Selecționerul a spus că fiecare ban încasat îl va dona, iar în primele sale două zile de când s-a înscris și a început să transmită a reușit să strângă și 200.000 de urmăritori.

După primele patru zile de la debutul competiției, antrenorul iberic a ajuns la aproape 700.000 de urmăritori, iar într-una din discuțiile pe care le-a avut cu fanii a avut parte de o situație amuzantă.

Întrebat dacă și-ar face cont pe Only Fans, Luis Enrique a avut o reacție simpatică, fiind luat prin surprindere de fanul îndrăzneț. "Cont pe Only Fans? Site-ul este pentru flirtat, nu am nevoie, am nevastă și copii", a spus ibericul.