Prima reacție a lui Cristiano Ronaldo după eliminarea Portugaliei de la Campionatul Mondial din Qatar

''Leii din Atlas'' au scris istorie în Qatar, Youssef En-Nesyri (minutul 42) marcând unicul gol al partidei, una în care lusitanii au dezamăgit, fiind departe de evoluţia din partida cu Elveţia, din optimile de finală.

Portugalia a ratat şansa de a juca a treia sa semifinală de Cupă Mondială, după cele din 1966 şi 2006. Marocul a fost prima echipă arabă care a ajuns în sferturile Cupei Mondiale şi a patra africană.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de două ori la Cupa Mondială, Marocul câştigând cu 3-1 în grupă în 1986, iar Portugalia cu 1-0 în grupă în 2018, prin golul lui Cristiano Ronaldo.

Fernando Santos (68 ani) început și meciul cu Maroc cu Cristiano Ronaldo (37 ani) pe banca de rezerve, la fel ca în partida precedentă cu Elveția, 6-1. Chiar dacă l-a aruncat în luptă în minutul 50, starul portughez nu a putut schimba scoarta jocului, iar visul deținătorului a 5 Baloane de Aur de a câștiga Campionatul Mondial s-a năruit.

Prima reacție a lui Cristiano Ronaldo după eliminarea de la Mondial

"Cel mai mare vis al meu a fost să câștig Cupa Mondială cu Portugalia. De-a lungul carierei, am reușit să câștig multe trofee importante, inclusiv cu Portugalia, dar să pun numele țării mele pe cea mai înaltă treaptă a podiumului a fost cel mai mare vis al meu, pentru care am luptat din greu.

La cele cinci ediții de Cupă Mondială în care am jucat, am dat mereu tot ce am avut mai bun, alături de mari jucători și încurajat de milioane de portughezi. Eu mereu am dat totul.

Nu m-am dat niciodată la o parte de la luptă, nu am renunțat niciodată la visul de a câștiga Cupa Mondială. Din păcate, visul s-a încheiat ieri. Nu am vrut să reacționez la cald, știți că s-au spus multe, s-au scris multe, s-au speculat multe, dar vreau să știți că dedicarea mea pentru echipa națională nu s-a schimbat nici măcar o clipă.

Am fost mereu un jucător care a luptat pentru obiectivele colective și nu aș întoarce niciodată spatele colegilor mei și țării. Nu mai sunt multe de spus acum", se arată pe contul de Instagram al lui Cristiano Ronaldo.