Înaintea confruntării din sferturile de finală, Sergio Aguero a vorbit pe Twitch cu o parte dintre jucătorii naționalei Argentinei, iar finalitatea discuției a fost plină de emoție.

Buni prieteni din 2006, Lionel Messi și Sergio Aguero au fost în prim planul convorbirii, apoi au apărut și Rodrigo De Paul, Papu Gomez și Leandro Paredes.

"Papu țintește foarte sus, vrea să se compare cu David Beckham", s-au amuzat colegii săi pe seama noii tunsori.

"Papu, de ce nu te-ai inspirat din look-ul lui Walter Samuel?", i-a replicat și Sergio Aguero.

Finalul discuției a fost unul emoționant, cu Messi și Aguero cu lacrimi în ochi.

The kid wants to teach them how to change the camera and they are all laughing ????

pic.twitter.com/9GO18KUt9R