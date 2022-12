Lionel Messi, în pericol să primească interdicție în Mexic! S-a propus în Parlament să fie declarat „persona non grata”

Argentina a început cu stângul Campionatul Mondial din Qatar. Au pierdut cu Arabia Saudită, 1-2. Victoria a venit în runda a doua, când sud-americanii au învins-o pe Mexic, 2-0, Lionel Messi (35 ani) reușind să deschidă scorul cu un șut superb de la peste 20 de metri.

La finalul partidei, Lionel Messi a fost protagonistul unui eveniment care a produs numeroase reacții. Căpitanul Argentinei a fost surpins în timp ce se bucura alături de coechipieri, cu tricoul Mexicul la picioare.

