La revenirea în țară, Leo Messi și coechipierii săi au fost așteptați de peste două milioane de oameni, ieșiți în stradă pentru a-și vedea ”pe viu” favoriții defilând cu trofeul Cupei Mondiale.

În timp ce naționala Argentinei defila cu autorcarul, un fan i-a aruncat lui Leo Messi o jucărie de pluș, mai exact o țestoasă. Gestul s-a vrut a fi o aluzie la coechipierul său de la PSG, Kylian Mbappe (24 de ani).

Când a văzut jucăria, Messi a izbucnit în râs, apoi i-a aruncat-o înapoi fanului respectiv. Mbappe era asemănat de multe ori cu personajele din desenele animate ”Țestoasele Ninja”. Atacantul primise și porecla Donatello.

???? | Someone from the crowd threw a stuffed teenage mutant ninja turtle plushy (representing Mbappé) to Messi.

