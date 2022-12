Legendele fotbalului mondial au fost „învățăceii” lui Răzvan Burleanu! Șeful FRF a elucidat relația cu superstarurile 

Răzvan Burleanu (38 ani) și Edward Iordănescu (44 ani) s-au deplasat la Campionatul Mondial din Qatar pentru a o urmări pe Elveția la treabă, adversara României din drumul spre Campionatul European din 2024.

Experiența de la turneul final l-a făcut pe președintele Federației Române de Fotbal să trăiască experiențe mixte. Pe de o parte era trist că echipa națională nu era prezentă la Campionatul Mondial, iar pe altă a apărut ambiția ca România să se califice la următorul turneul final.

„Ai un sentiment de tristețe, că nu ești acolo, pe de altă parte ai un sentiment de ambiție, de determinare, care să te oblige să fii prezent acolo. Experiența pentru un jucător de fotbal de a participa la un Campionat Mondial e greu să fie descrisă de mine, ca președinte al Federației. E o relizare unică pentru fiecare jucător. Mai ales că un Campionat Mondial are loc doar la 4 ani, nu ca o finală de Champions League în fiecare an”, a declarat Răzvan Burleanu în cadrul unei conferințe de presă.

Răzvan Burleanu are o relație specială cu Gilberto Silva

La meciul Brazilia - Elveția, 1-0, președintele FRF a fost surprins în tribună oficială alături de nume colosale ale fotbalului mondial: Roberto Carlos (49 ani), Gilberto Silva (46 ani), Kaka (40 ani), George Weah (56 ani), Ronaldo Luís Nazario de Lima (46 ani), Cafu (52 ani), Diego Simeone (52 ani) și Arsene Wenger (73 ani). În urma acestor imagini, Răzvan Burleanu a lămurit ce relație are cu aceste personalități marcante.

„Cu câțiva dintre ai au o relație foarte apropiată, pe unii dintre ei i-am cunoscut în programul numit MIP, Master for International Players, unde eu am fost lector iar ei au fost studenți. Și am păstrat o relație foarte apropiată. Unul dintre ei, cu care am o relație de prietenie este Gilberto Sivla. Dar și deplasarea către stadion am făcut-o cu Gilberto Silva, Roberto Carlos, dar și cu Edi Iordănescu. Așa că am avut posibilitatea să discutăm și despre proiectele în care ei sunt angrenați în momentul de față, nu doar despre cariera lor de foști mari fotbaliști. Cei mai mulți dintre ei au proiecte destul de importante. Ne-am dori să-i vedem la București în perioada următoare”, a precizat Răzvan Burleanu.