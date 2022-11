Golul victoriei a fost marcat de Takuma Asano, extrema dreaptă a Japoniei, care evoluează chiar în Germania, la VfL Bochum. În minutul 83, niponul a primit o pasă la marginea careului advers, a preluat superb, a rezistat presiunii puse de Schlotterbeck și a finalizat din unghi, trimițând mingea pe lângă capul lui Neuer.

"Hansi Flick? Cine e?". Interviul viral cu killer-ul Germaniei

În urmă cu ceva mai mult de jumătate de an, Takuma Asano recunoștea că nici măcar nu știe cine este Hansi Flick, fostul antrenor al lui Bayern Munchen, în prezent selecționer al Germaniei.

"Scuze? Hansi Flick? Cine e?", spunea Asano, pe 2 aprilie, în momentul în care a fost întrebat dacă îl cunoaște pe selecționerul Germaniei.

Întrebarea reporterului german venea după o victorie a lui Bochum contra lui Hoffenheim, în Bundesliga, scor 2-1, când Asano a marcat două goluri. La meci a asistat și selecționerul Germaniei, Hansi Flick, potrivit Bild.

Deși interviul este mai vechi, scurtul filmuleț s-a viralizat după ce Asano a răpus Germania la Cupa Mondială în ceea ce reprezintă până acum a doua cea mai mare surpriză de la acest turneu final, după eșecul Argentinei contra Arabiei Saudite, scor 1-2.

3 milioane de euro valorează Asano, conform Transfermarkt

1 gol a marcat japonezul la Bochum în cele 6 meciuri jucate în Bundesliga în acest sezon

Ce a spus selecționerul Japoniei după victoria cu Germania

Japonezii au învins Germania, naționala lui Hansi Flick, după ce au întors soarta meciului în repriza secundă. Selecționerul Hajime Moriyasu a spus în urma victoriei că știa pe cine are în față și a recunoscut că e o surpriză reușita împotriva nemților.

Totodată, Moriyasu a vorbit despre faptul că a fost nevoit să schimbe sistemul, iar asta a ajutat echipa din punct de vedere defensiv.

„Noi am vrut să începem jucând agresiv, am vrut să dominăm meciul. Dar Germania este foarte puternică, aşa că a trebuit să ne apărăm cu insistenţă şi să profităm de ocaziile noastre. Ştiam că trebuie să ne apărăm mai bine. De aceea am schimbat sistemul.

Jucătorii au ştiut imediat ce vreau să spun şi cum ar trebui să reacţioneze. Este o mare surpriză. Noi am văzut victoria Arabiei Saudite împotriva Argentinei. Ţările asiatice ating nivelul mondial”, a spus Hajime Moriyasu după meci.