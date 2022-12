Favorita lui Darius Olaru la Campionatul Mondial din Qatar: "Cu Brazilia sunt mai puțini"

Majoritatea jucătorilor echipei FCSB a mizat pe naţionalele Argentinei şi Franţei la câştigarea Cupei Mondiale din Qatar, dar niciunul nu a pariat pe eliminarea Spaniei de către Maroc, a afirmat fotbalistul Darius Olaru.

"Deocamdată favorita mea este în joc şi sper să câştige Cupa Mondială. Mi-aş dori ca Franţa să câştige, dar ţin şi cu Portugalia, pentru Cristiano Ronaldo. Franţa, deşi are foarte mulţi jucători lipsă, are o echipă prea bună şi oricine ar intra în locul celor care lipsesc îşi va face datoria. Am făcut o competiţie în vestiar, am pus şi o sumă de bani, dar nu a mers nimeni pe mâna Marocului, toţi am mers pe favorite. Suntem mulţi cu Argentina şi Franţa, cu Brazilia sunt mai puţini", a declarat Olaru.

Mijlocașul celor de la FCSB crede că Kylian Mbappe poate deveni golgheterul competiției: "Cu siguranţă Mbappe poate să iasă golgheterul competiţiei. Deja i-a ajuns pe Messi şi Ronaldo şi mai are timp să prindă două-trei mondiale".

Ce crede despre șansele României de a se califica la un turneu final

Darius Olaru a vorbit și despre reprezentativa României, declarând că participarea la un turneu final cu naţionala ar fi un vis devenit realitate și a precizat că adversara din preliminariile EURO 2024, Elveţia, are o echipă bună.

"Pentru mine ar fi un vis de venit realitatea să fiu prezent la un turneu final cu echipa naţională, mi-aş dori foarte mult. Elveţia are o echipă foarte bună, cred că ei sunt favoriţi în grupă, dar noi avem meciurile noastre şi pe care trebuie să le câştigăm", a explicat acesta.