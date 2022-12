Cristiano Ronaldo a ratat șansa de a doborî un alt record la Cupa Mondială din Qatar, după eliminarea Portugaliei

Este vorba de recordul pentru cele mai multe prezențe internaționale, care ar fi putut fi doborât de fotbalist doar dacă Portugalia se califica în semifinale. Astfel, Ronaldo a rămas la egalitate cu fotbalistul kuweitian Bader Al-Mutawa, cu 196 de apariții, și l-a depășit pe fostul jucător din Malaezia, Soh Cin Ann, care a avut 195 de prezențe pentru țara sa.

În total, Cristiano Ronaldo a avut cinci apariții în Qatar, dintre care două controversate, după ce selecționerul Portugaliei, Fernando Santos, l-a lăsat ca rezervă în meciurile cu Elveția și Maroc.

A marcat o singură dată, ducandu-și numărul de goluri internaționale la 118 și prelungindu-și astfel recordul pe care l-a depășit în septembrie 2021.

Eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială l-a devastat pe starul portughez, care a făcut o declarație după meciul cu Maroc:

"Câștigarea unei Cupe Mondiale pentru Portugalia a fost cel mai mare și mai ambițios vis al carierei mele. Din fericire, am câștigat multe titluri de talie internațională, inclusiv pentru Portugalia, dar să pun numele țării noastre la cel mai înalt nivel din lume a fost cel mai mare vis al meu. Am luptat pentru asta. Am luptat din greu pentru acest vis. În cele 5 prezențe pe care le-am marcat la Cupa Mondială de-a lungul a 16 ani, întotdeauna alături de mari jucători și susținut de milioane de portughezi, am dat totul."

Cristiano Ronaldo nu vrea să se retragă de la naționala Portugaliei

Ronaldo a decis să continue la naționala Portugaliei, anunță publicația locală CM Jornal, care scrie că atacantul se consideră în continuare util echipei și este convins că își poate reprezenta țara în preliminariile EURO 2024 și la turneul final de peste un an și jumătate.

Mai mult decât atât, Cristiano Ronaldo le-ar fi transmis intențiile sale și șefilor Federației Portugheze de Fotbal, astfel că este de așteptat ca el să fie în continuare convocat la echipa națională.

"Ronaldo este conștient că nu se află în cea mai bună formă, dar știe că în ultimele luni a fost afectat de faptul că nu a participat la cantonamentul din vară al lui Manchester United și nici nu a jucat constant la echipa de club", a mai scris sursa citată, care a adăugat că Ronaldo este dispus să joace în continuare pentru naționala Portugaliei chiar și în cazul în care selecționerul Fernando Santos își va păstra postul.

