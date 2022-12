În prima repriză a confruntării pentru deciderea primei finaliste, Argentina a reușit să marcheze de două ori. Prima reușită i-a aparținut lui Lionel Messi, din penalty, iar cel de-al doilea gol a fost înscris de Julian Alvarez, în urma unei acțiuni personale de excepție.

Tânărul de 22 de ani este considerat viitorul jucător de bază al naționalei sud-americane, reușind la să marcheze de trei ori la această ediție a Campionatului Mondial, până la această fază a competiției.

10 years ago: asking Leo Messi for a pic as big fan, dreaming of World Cup one day…

Tonight: Julián Álvarez from Calchín scores in World Cup semifinal.

