Reacția genială a mamei lui Lisandro Martinez când l-a întâlnit pe Lionel Messi 

Pentru croaţi este a doua semifinală consecutivă la Cupa Mondială, după ce în urmă cu patru ani au pierdut finala jucată împotriva Franţei în Rusia (2-4).

Echipa antrenată de Zlatko Dalic are un bilanţ perfect la loviturile de departajare, câştigând toate cele patru meciuri care au ajuns în acest punct, două la CM 2018 şi două la CM 2022.

Argentina intenţionează şi ea să se califice în finală, care ar fi a doua pentru Lionel Messi, după cea pierdută în faţa Germaniei în 2014 (0-1, după prelungiri). Cupa Mondială este singurul trofeu care lipseşte din palmaresul căpitanului naţionalei Albiceleste.

Înaintea confruntării cu Croația, Lisandro Martinez i-a făcut o surpriză mamei sale, prezentă la competiția din Qatar.

Silvina l-a întâlnit pe Lionel Messi, ocazie cu care a postat o fotografie pe rețelele de socializare, alături de un mesaj extrem de emoționant: "Un vis pe care nu credeam că o să mi-l îndeplinesc vreodată. Cu cel mai bun din lume. Mulțumesc, maestru al fotbalului".

