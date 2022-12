Alexis Mac Allister, mijlocașul sud-americanilor, luptă în finala de azi cu selecționata lui Didier Deschamps și pentru tatăl său, Carlos Mac Allister.

Ce e mai frumos pentru un părinte decât să-și vadă fiul într-o finală în care poate cuceri medalia de aur?

În vârstă de 64 de ani, Carlos Mac Allister e un cunoscut politician argentinian, care a făcut parte și din Comitetul Olimpic Sportiv din țara. În Argentina, când se vorbește despre actualul mijlocaș al lui Lionel Scaloni, Alexis Mac Allister, se aduce aminte despre Dinastia Mac Allister.

Carlos, tatăl fotbalistului de la Brighton, a jucat de trei ori în naționala Argentinei, în 1993, însă nu a fost selecționat în reprezentativa care avea să evoluze la Mondialul din Statele Unite, când România a eliminat-o în optimile de finală.

Acea ratare îl macină și acum. I-a îndulcit sufletul însă cariera fiului său, Alexis (23 de ani).

"Mereu mi-am dorit să joc la Mondial, dar nu am avut șansa asta. Mi-a îndeplinit-o fiul meu, îi sunt recunoscător și sper să câștige trofeul.

Am avut totuși șansa să joc alături de Maradona, Caniggia, Redondo sau Oscar Ruggeri", a povestit Carlos, fost fundaș stânga, într-un documentar preluat de presa din Argentina.

Carlos Mac Allister mai are doi băieți. Și ei joacă fotbal: Kevin pentru Argentinos Juniors, în timp ce Francis activează la Rosario.

Carlos Mac Allister a fondat împreună cu fratele său, Patricio, o academie de sport, la Santa Rosa. În carieră, tatăl actualului mijlocaș al Argentinei, a evoluat pentru Argentinos Juniors, Boca Juniors, Racing Club și Ferro Carril.

“My hands were shaking, I was sweating”

Alexis Mac Allister’s story about meeting Leo Messi for the first time ????

(via @CNNFC) pic.twitter.com/98Ca5DHb6X