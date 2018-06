Zidane a vorbit pentru prima data dupa plecarea de la Real Madrid! Ce a spus despre viitorul sau

Zinedine Zidane a vorbit pentru prima data dupa ce si-a anuntat plecarea de la Real Madrid.

Zidane a fost prezent in tribune la Roland Garros, la finala masculina dintre Nadal si Thiem, apoi a participat la un eveniment organizat de sponsorul sau tehnic alaturi de fosti coechipieri din nationala Frantei.

Jurnalistii francezi nu au ratat momentul si au incercat sa afle planurile de viitor ale antrenorului in varsta de 45 de ani, dar Zidane a fost rezervat in declaratii.

"Ma odihnesc si inca nu stiu ce voi face in continuare. Cel mai important lucru este decizia pe care am luat-o. Vom vedea ce se va intampla in continuare", a declarat Zidane.

Zinedine Zidane si-a anuntat plecarea de la Real Madrid la doar cinci zile dupa ce a reusit sa castige al treilea trofeu UEFA Champions League consecutiv alaturi de gruparea madrilena.