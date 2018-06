Surpriza URIASA: a avut de ales intre liga a 3-a si Real Madrid! Cine va fi noul antrenor de la Real dupa plecarea lui Zidane

Presedintele Murciei, echipa din liga a 3-a spaniola, anunta cine va fi noul antrenor al lui Real!

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Nici Max Allegri, nici Pochettino nu il vor inlocui pe Zidane. Victor Galvez, presedintele Murciei, sustine ca Guti este alesul lui Florentino Perez.

"Guti nu va veni la Murcia pentru ca o va prelua pe Real Madrid. El era omul pe care il voiam aici, la Murcia. E pacat ca Zidane n-a mai asteptat o zi sau doua inainte sa-si anunte decizia de a pleca. Guti m-a sunat si mi-a multumit pentru interes", a spus Galvez.

Produs al clubului de pe Bernabeu, Guti a strans 542 de aparitii in tricoul lui Real in 15 ani de contract. Guti are 4 titluri castigate la Real. Daca intr-adevar Guti va fi alesul lui Perez, seful lui Real ar merge pe acelasi model aplicat si in cazul lui Zidane. Zizou nu mai pregatise nicio echipa de seniori ca principal inainte sa ajunga pe banca filialei Real Castilla.

Guti a mai avut oferte de la Leganes, din La Liga, dar si de la St Mirren din Scotia, dupa ce a impresionat ca antrenor al lui Real U18 in ultimele doua sezoane.