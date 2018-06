O noua varianta pentru inlocuirea lui Zidane la Real Madrid a PICAT! Antrenorul s-a enervat cand a fost intrebat: "Arata lipsa de respect! Este o minciuna!"

Dupa Mauricio Pochettino si Joachim Low, un alt antrenor refuza Realul.

Selectionerul nationalei Braziliei, Tite, a negat vehement ca ar fi fost contactat de Real Madrid pentru inlocuirea lui Zinedine Zidane! Tite a fost intrebat despre aceasta posibilitate dupa ce presa din Spania a scris ca Tite este dorit de Real.

Tite a dat un raspuns dur la conferinta de presa de dinaintea partidei amicale cu Austria: "Arata lipsa de respect si este o minciuna! Nu am fost in contact cu nimeni. Gilmar Veloz (agentul lui) nu a fost in contact cu nimeni.

Fac ceea ce imi place si sunt in cel mai bun loc posibil; sunt intr-un loc unde orice antrenor si-ar dori sa ajunga. Apreciez acest lucru enorm si de asta ma supara (aceste zvonuri)" a declarat Tite.