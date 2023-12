„I-am văzut pe idioți! A fost lipsit de respect” Felipe Melo a spus tot după ce s-a încăierat cu Kyle Walker la finalul meciului 

Campioana en-titre din Anglia nu a avut probleme cu gruparea braziliană și s-a impus fără drept de apel, însă meciul a fost unul tensionat, iar la final, lucrurile au degenerat. Imediat după fluierul arbitrului, Kyle Walker și Felipe Melo au fost filmați într-un conflict aprins, îmbrâncindu-se.

Felipe Melo a vorbit la finalul meciului și a dezvăluit că cel care a provocat totul a fost Jack Grealish, care a avut o atitudine nepotrivită. Brazilianul a punctat că își va apăra clubul de fiecare dată și a declarat că ar proceda la fel dacă s-ar găsi în aceeași situație.

„I-am văzut pe idioți pe rețelele sociale spunând că am început o bătaie... Nu am vrut să fie nicio confuzie. Astăzi, Grealish a fost lipsit de respect cu instituția Fluminense și nu voi lăsa vreodată ca acest lucru să se întâmple. Nu contează unde sunt, mă voi lupta întotdeauna pentru clubul meu. El țipa 'ole' la finalul meciului.

Un fotbalist nu poate face așa ceva pe terenul de joc. Nu am început nicio ceartă, dimpotrivă, m-am dus să îl apăr pe Martinelli, care era agresat de Grealish. Nu regret, aș face asta încă o dată, sunt un războinic”, a spus Felipe Melo citat de marca.com.

Grealish started joking and saying hello to the Fluminense players after the 4th goal

After that, Felipe Melo went after the English player. Pushed Grealish himself and Walker pic.twitter.com/BapeiLuqy4