Vine transferul pentru Rodrigo de Paul, prietenul lui Leo Messi

Înainte de a semna cu Inter Miami, Leo Messi a refuzat o ofertă bănoasă din Arabia Saudită, campionat în care ar putea ajunge unul dintre cei mai buni prieteni ai săi.

De Paul este dorit de Al-Ahli, club care l-a pus în capul listei de transferuri, notează jurnalistul Fabrizio Romano.

Problema ar fi că negocierile cu Atletico Madrid nu ar fi deloc ușoare, dar Al-Ahli este dispusă să facă tot posibilul pentru a-l transfera pe campionul mondial.

De Paul a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Diego Simeone în sezonul precedent, în care a bifat 38 de apariții, reușind să marcheze de trei ori și să ofere opt pase decisive.

Understand Al Ahli have opened talks to sign Rodrigo de Paul. He's the main target after Piotr Zielinski deal collapsed, deal on ???????????? #AlAhli

Negotiations with Atlético Madrid are not easy but Al Ahli are really trying. pic.twitter.com/hoYGAbOl2z