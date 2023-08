Legendarul jucător a înscris și în finala cu Nashville, câștigată la loviturile de departajare. Messi a deschis scorul în finala Cupei Ligii cu un gol superb. El a trimis balonul direct în vinclu, în minutul 23. Adversarii au trimis meciul la "loteria" loviturilor de departajare după ce Fabrice Picault a egalat în minutul 57. În cele din urmă, Inter Miami s-a impus cu 10-9.

Lionel Messi a impresionat pe toată lumea înainte de ceremonia de decernare a trofeului. În prezent căpitan la Miami, Messi s-a dus la fundașul DeAndre Yedlin (30 de ani) și i-a pus banderola pe braț. Asta pentru că Yedlin a fost căpitanul echipei până la sosirea lui Messi în MLS.

DeAndre Yedlin a refuzat în primă fază, dar Messi a insistat și i-a pus banderola pe braț. În cadrul ceremoniei, Messi și Yedlin au cărat trofeul împreună și l-au ridicat în același timp în aer. Imaginile au devenit în scurt timp virale și au strâns zeci de mii de aprecieri. Clipul a fost postat inclusiv pe pagina oficială de Twitter Major League Soccer, alături de mesajul: "Iubim să vedem așa ceva"

