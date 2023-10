Leo Messi a numit următorii câștigători ai Balonului de Aur: ”Îl vor câștiga într-o zi”

Lionel Messi, campion mondial cu Argentina în decembrie anul trecut, devine primul câştigător al trofeului creat în 1956 care nu joacă în Europa. Fotbalistul a primit trofeul din mâinile fostului internaţional englez David Beckham, nimeni altul decât coproprietarul clubului Inter Miami, unde evoluează în prezent.

Imediat după ce a câștigat premiul acordat de France Football, cel mai râvnit trofeu individual din fotbal, Messi a oferit o scurtă reacție și a spus cine va câștiga Balonul de Aur în următorii ani.

Sud-americanul este convins că Erling Haaland și Kylian Mbappe vor câștiga Balonul de Aur în următorii ani și a vorbit în termeni laudativi despre starul norvegian de la Manchester City, care a câștigat tot ce se putea cu echipa sa de club.

”Haaland și Mbappe vor câștiga Balonul de Aur într-o zi. Erling îl merită foarte mult, a câștigat Premier League, Champions League și a fost golgheter în toate competițiile.

Acest premiu trebuia să fie și al tău astăzi. Sunt sigur că în următorii ani îl vei câștiga”, a spus Messi, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

✨ Messi: “Haaland and Mbappé will win the Ballon d’Or one day”.

“Erling deserved it very much too, he has won Premier League, Champions League while being the top scorer of everything. This award could have been yours today too…”.

“I’m sure in the next years you will win it”. pic.twitter.com/1XmwRvOOVi