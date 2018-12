Gest superb al stelistilor inainte de Craciun! Cadouri si mancare pentru 400 de copii orfani! FOTO

Acestia au fost alaturi de copiii de la Valea Screzii, in campania umanitara "Stele pentru ingeri".

Horia Iancu, capitanul echipei de fotbal CSA Steaua, colegii sai Florin Rasdan, Cristian Jitaru si Mihai Butoi si suporterii stelisti din gruparea Old Boys 1947 au finalizat o campanie umanitara impresionanta, intitulata "Stele pentru ingeri", prin intermediul careia au strans bani si alimente pentru 400 de copii orfani aflati in grija parintelui Nicolae Tanase, in satul Valea Screzii, comuna Posesti, judetul Prahova.

In tabara Asociatiei ProVita din Valea Screzii, infiintata de parintele Tanase in 1994, locuiesc acum 120 de persoane, din care 80 copii si adolescenti, tineri orfani care au parasit sistemul de stat, copii luati de pe strada, din gari, din guri de metrou, salvati din conditii mizere si care acum au un camin, plus femei si barbati in varsta. Restul asistatilor, peste 400 de persoane, se afla in grija familiilor din satele Valea Plopului si Valea Screzii, intr-un loc in care nu exista sprijinul statului, dar se incearca sa se ofere copiilor o viata normala.

Zeci de suporteri s-au deplasat cu masinile proprii si cu un tir plin cu alimente la caminul de copii, acolo unde au adus o raza de speranta pe chipurile celor mici. In ciuda unei ploi torentiale, care a cazut neincetat, fotbalistii si fanii au descarcat pret de mai multe ore alimentele, hainutele si jucariile obtinute din donatii, intr-o actiune care s-a desfasurat pentru al saptelea an consecutiv. Totul s-a incheiat cu un spectacol oferit de copiii din Valea Screzii si cu aparitia lui Mos Craciun, care le-a impartit cadourile mult asteptate. Fotbalistii stelisti le-au daruit copiilor si mingi de fotbal cu autografele lor.