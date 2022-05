UEFA a 'șters' doi jucători de la Real Madrid din titlul Champions League! Unul dintre ei și-a anunțat plecarea de la club + 'atac' la Mbappe 

Singurul gol al finalei ce s-a disputat pe Stade de France, sâmbătă, 28 mai, a fost marcat de Vinicius Jr.. Madrilenii au sărbătorit în stil mare trofeul câștigat, însă nu toți jucătorii campioanei Spaniei sunt recunoscuți drept câștigători ai trofeului.

Doi jucători de la Real Madrid nu apar pe lista UEFA drept câștigători ai UEFA Champions League



UEFA consideră că doi dintre jucătorii lui Real Madrid „nu au câștigat” trofeul. Este vorba despre Isco și portarul Andriy Lunin (23 ani), care au fost la Paris, alături de echipă, și au primit și medalii. Cei doi însă nu apar pe lista UEFA, motivul fiind că nu au jucat niciun minut în acest sezon în Champions League.

Carlo Ancelotti nu i-a folosit pe cei doi jucători în niciunul dintre meciuri, fiind singurii din echipa mare care nu au bifat niciun minut în Champions League.

Isco și-a anunțat oficial plecarea de la Real Madrid



După 9 ani petrecuți pe Santiago Bernabeu, Isco Alarcon (30 ani), a anunțat despărțirea de club la finalul sezonului, când îi expiră contractul. Mijlocașul spaniol a postat un mesaj pe contul său de Instagram în care își ia rămas bun de la fanii madrileni.

„Când eram la Malaga și știam că trebuie să plec. Mi-am luat compromis față de altă echipă. Însă la ușa mea a bătut Real Madrid și lui Real nici nu poți, nici nu trebuie să îi spui nu, deși întotdeauna există excepții (n.r. alături a pus un emoji cu o broască țestoasă, făcând aluzie la Kylian Mbappe, care a fost deseori asemănat cu o Țestoasă Ninja).

Îmi amintesc că le-am spus apropiaților: 'la naiba, Madrid are mulți ani fără să câștige Champions și presimt că va veni' și a venit La Decima, restul e istorie. 9 ani mai târziu mi se încheie etapa la club, care a făcut tot posibilul ca eu să îmi îndeplinesc toate visurile pe care le aveam de mic.

În afară de faptul că mi-am îndeplinit visurile, am câștigat mai multe titluri decât îmi imaginam, am jucat cu cei mai mari din lume, am cunoscut oameni incredibili. AM PETRECUT CLIPE AL DRACULUI DE FRUMOASE! Fără îndoială rămân cu ce e mai bun și sper să și voi veți face acest lucru.

Vreau să le mulțumesc coechipierilor, antrenorilor, corp tehnic, fizicieni, muncitori din Valdebebas și de pe Santiago Bernabeu pentru toată munca, dragostea și sprijinul de care toată lumea are nevoie și care mie nu mi-au lipsit. Vreau să le mulțumesc, de asemenea, și fanilor care m-au primit într-un mod incredibil încă din prima zi și care însoțesc echipa în toate colțurile lumii.

Apropo, ieri i-am spus unui prieten că nu înțeleg de ce fac petrecere în La Cibeles dacă trofeul 15 este pe drum. Pe curând și Hala Madrid!”, a scris Isco pe Instagram.