Toni Kroos a semnat! Unde va evolua începând cu sezonul următor

Mijlocașul central, cotat în acest moment la 18 milioane de euro, mai are contract cu „los blancos” până la finalul sezonului 2022/23. Astfel, Toni Kroos ar mai avea doar câteva luni de petrecut la Real Madrid.

Însă, jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, a scris pe rețelele social media că neamțul a semnat prelungirea contractului cu echipa de pe „Santiago Bernabeu” până în iunie 2024.

„Kroos, e o legendă a clubului. E la un nivel înalt. O nouă înțelegere? Cred că Toni se va retrage aici la Real Madrid. Cu siguranță!”, a spus Carlo Ancelotti, citat de jurnalistul italian.

Toni Kroos has agreed new contract at Real Madrid valid until June 2024, as reported on Sunday. ⚪️✨

Carlo Ancelotti: “Kroos, he’s a legend of the club. He’s a top level. New deal? I expect Toni to complete his career here at Real Madrid for sure”. pic.twitter.com/Jg7cz7Dee0