Informația a fost confirmată și de cei de la Liverpool cu o postare pe rețelele de socializare cu tricoul lui Luis Diaz.

”Suntem încântați de vestea că tatăl lui Luis Diaz s-a întors în siguranță și le mulțumim celor implicați în eliberarea lui”, au transmis ”cormoranii” cu un comunicat oficial.

De asemenea, jurnalistul Fabrizio Romano a publicat o fotografie cu tatăl acestuia. Luis Diaz a fost informat în dimineața zilei de joi că tatăl său se va întoarce în siguranță acasă.

???????????? Luis Díaz’s father Mane right after being released after 12 days kidnapped in Colombia.#LFC star informed in the morning as he now finally has his parents back home. pic.twitter.com/TZJzYEyjEA