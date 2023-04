Surpriză! Sergio Ramos ar putea ajunge lângă Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită

Fundașul central spaniol a înregistrat 49 de apariții în echipamentul parizienilor. Sergio Ramos a marcat patru goluri și a oferit o pasă decisivă într-o situație, în aproximativ 3.700 de minute petrecute la Paris Saint-Germain.

Potrivit jurnalistului sportiv, Nicolo Schira, Sergio Ramos ar putea ajunge în Arabia Saudită la Al-Hilal! Arabii l-ar putea transfera liber de contract după ce îi expiră actuala înțelegere cu PSG, la finele sezonului curent.

„Nu e niciun acord în ceea ce privește extinderea contractului cu Paris în acest moment”, a mai informat jurnalistul italian, expert în transferuri, în postarea de pe Twitter.

#AlHilal working to try to sign Sergio #Ramos as a free agent at the end of the season. His contract with #PSG expires in June and there is no agreement to extend with #Paris as of now. #transfers