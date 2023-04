Vincent Kompany jubilează! Antrenorul a promovat cu echipa în Premier League

Burnley a retrogradat sezonul trecut, după ce s-a clasat pe locul 18 cu 35 de puncte. Conducerea l-a „instalat” pe fostul star de la Manchester City, Vincent Kompany, pe banca tehnică, iar belgianul a reușit să readucă formația pe prima scenă a fotbalului englez.

Cu șapte etape înainte de sfârșitul eșalonului secund, Burnley a înregistrat suficiente puncte încât să aibă parte de accederea în Premier League matematic! Kompany a calificat echipa după 39 de etape disputate, la 87 de puncte.

Promotion back to the #PL at the first attempt! ????

We'll see you soon, @BurnleyOfficial! Congratulations! pic.twitter.com/eMagjOLgM8