Scoțienii, anunț despre ”transferul lui Ianis Hagi în Italia”. Rangers s-a decis

Formația din Scoția a lămurit situația în privința jucătorului naționalei României, precizând că, până acum, nu a primit vreo ofertă de transfer din partea grupării Lecce, despre care s-a discutat că ar putea veni cu o propunere de până la câteva milioane de euro.

Rangers nu a primit ofertă de la Lecce pentru Ianis Hagi

Rangers a negat că s-ar fi întâmplat acest lucru, iar o pagină dedicată suporterilor clubului scoțian a publicat un mesaj. Nu se pune problema ca, momentan, Ianis Hagi să plece de la echipă în schimbul unei sume de bani.

”Rangers nu a fost ofertată de Lecce pentru Ianis Hagi. Atacantul, în vârstă de 24 de ani, a fost, săptămâna trecută, în centrul discuțiilor pentru o potențială mutare în Serie A. S-a spus că galben-roșii ar fi făcut o ofertă pentru român, însă Football Scotland (n.r. – site de sport) a anunțat că aceste discuții nu sunt adevărate și că nu a fost făcută vreo mișcare pentru a transfer”, se arată într-o postare a Rangers News.

În plus, antrenorul Michael Beale e mulțumit de cum a jucat în ultima parte a sezonului trecut Ianis Hagi, chiar dacă o perioadă bună de timp a fost accidentat. Antrenorul îi va da șanse mai multe din stagiunea care vine, iar în iarnă declara că se bazează mult pe fotbaliștii care pot evolua pe mai multe poziții, așa cum este chiar și Hagi jr..

Ianis Hagi, 11 meciuri pentru Rangers în 2023-2024

Ianis Hagi s-a întors după un an și o lună, după o accidentarea la genunchi, și a jucat puțin la Rangers în 2023-2024: a prins 11 meciuri și a marcat un singur gol.

În ianuarie anul trecut, internaționalul român s-a accidentat și a trebuit să fie operat de urgență la genunchi. Atunci, cei din stafful lui Rangers au anunțat că românul va rata tot sezonul din cauza problemelor medicale și că Giovanni van Bronckhorst, la acel moment antrenorul echipei, nu se va putea baza pe el

”Avem prea mulți jucători din punctul meu de vedere. E un motiv pentru care am adus unul sau doi în plus, am avut multe probleme cu accidentările și a trebui să suplimentăm. Vreau ca toți jucătorii să-și știe rolul în echipă și este dificil că acest lucru să se întâmple când ai un lot mare.

În plus, avem jucători care pot evolua pe mai multe poziții ca Hagi, Tillman, Kent, Arfield, Kamara, Raskin. Jucătorii care nu evoluează doar pe un post îți dau mai multe opțiuni. Căutăm astfel de jucători, ne ajută”, spunea Michael Beale în luna februarie.

Gică Hagi, încrezător că Ianis Hagi va reuși mai multe la Rangers

Din momentul în care a ajuns la Rangers, internaționalul român a bifat 96 de apariții, a reușit să marcheze 16 goluri și să paseze decisiv în nu mai puțin de 21 de situații.

De-a lungul carierei sale, Ianis Hagi a mai evoluat pentru echipe precum Viitorul Constanța sau KRC Genk. Fotbalistul e produsul Academiei Gheorghe Hagi.

Iată ce spunea Gică Hagi în aprilie, despre situația lui Ianis Hagi de la Rangers:

”A lipsit un an, e clar că ai nevoie de timp, dar are tot sprijinul celor de la Rangers, vom vedea ce va fi.

Că este dorit de un club sau se vorbește, totul este deschis, oricând poate să vină ceva, nimic nu e bătut în cuie, dar el e acolo, a prelungit contractul, e foarte apreciat de toată lumea, e iubit, ne-a reprezentat așa cum trebuie. Să fie pe teren, să fie bine și după lucrurile vor veni de la sine”.