Să-i oprească cineva! Arabii de la Al-Hilal mai pregătesc o supermutare

Ruben Neves (55 milioane de euro, de la Wolves) și Kalidou Koulibaly (23 milioane de euro, de la Chelsea) sunt cele două mutări efectuate de arabii de la Al-Hilal în această fereastră de transferuri.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a anunțat pe rețelele social media că Al-Hilal a trimis o ofertă pentru mijlocașul lui Lazio, Sergej Milinkovic-Savic.

Italianul a scris pe Twitter că Lazio ar putea primi 40 milioane de euro pentru serviciile lui Savic, în cazul în care fotbalistul decide să accepte propunerea celor de la Al-Hilal.

Al Hilal have submitted a concrete and important proposal for Lazio midfielder Sergej Milinković Savić. ????????????????????

Fee around €40m to Lazio, three year deal to Milinković Savić.

Deal depends on the player, Sergej has to decide his future; NO communication on final decision yet. pic.twitter.com/gxvQre0Yv2