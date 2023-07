E gata! Starul lui Chelsea semnează și se desparte de londonezi

Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Ruben Loftus-Cheek, N'Golo Kante, Cesar Azpilicueta și Tiemoue Bakayoko se numără printre plecări.

Mai mult, pe lista de mai sus se va adăuga și americnaul Christian Pulsiic, decar la echipa londoneză, care se află la Chelsea din ianuarie 2019 și care ar mai fi avut contract până la finalul actualului sezon.

Conform informațiilor oferite de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, Christian Pulisic se află în acest moment în Italia pentru a face vizita medicală la AC Milan.

Italianul a scris pe rețelele social media că cele două cluburi s-au înțeles cu privire la situația lui Pulisic. Americanul, a mai notat Fabrizio Romano, va semna un contract valabil până în iunie 2027 cu „rossonerii”.

Christian Pulisic will be in Italy this week to undergo medical tests and sign in as new AC Milan player on permanent deal from Chelsea. ⚫️????????????

Documents already in place between clubs, Pulisic will sign contract valid until June 2027. pic.twitter.com/N7DR2CDAkj