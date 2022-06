Dinamo are cel mai negru an din istoria clubului. Echipa din Ștefan cel Mare a pierdut barajul de menținere în Liga 1 cu U Cluj, 1-3 scor general, și a retrogradat, are datorii de peste 7 milioane de euro, după spusele lui Mircea Rednic (60 ani), interdicție la transferuri, și riscă să se desființeze din cauza datoriilor.

Chiar dacă a condus primele antrenamente ale „câinilor” din această vară, Gică Mihali (56 ani) nu a crezut în proiectul lui Dinamo și a decis să meargă la Dunărea Călărași, echipă care a retrogradat în Liga 3. Iar tot mai multe voci îl recomandă pe Ionuț Chirilă pentru postul rămas vacant. Inclusiv Ciprian Marica (36 ani) este de părere că fostul său antrenor de la centrele de copii și juniori ar merita șansa de a pregăti clubul din Ștefan cel Mare.

Ciprian Marica: „Ar merita să o antreneze pe Dinamo!”

„Ținând cont că au antrenat atâția antrenori Dinamo, și omul ăsta nu a avut șansa, cu toate că a făcut atâtea pentru Dinamo. E un dinamovist, ar veni și cu bani de acasă numai să o antrenze pe Dinamo. Dacă toți au avut șansa să o antreneze pe Dinamo, eu cred că Ionuț Chirilă ar merita. Nu numai că ar trebui și ar putea, chiar ar merita acest lucru.

Sigur, e foarte greu să reușești ceva. Nici cei de acolo nu-și permit să aducă un antrenor, nici ei nu știu ce va fi”, a declarat Cirprian Marica la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Ultima experiență a lui Ionuț chirilă a fost la Academica Clinceni, unde a rezistat doar 9 meciuri, în care a înregistrat 7 înfrângeri și două rezultate de egalitate. De-a lungul carierei, antrenorul le-a mai pregătit pe Electromagnetica București, Unirea Focșani, Jiul Petroșani, UTA Arad, Concordia Chiajna, Politehnica Iași și ASA Târgu Mureș.

Rezultatele notabile le-a avut la grupele de juniori ale lui Dinamo și Rapid, unde a câștigat titlul național cu ambele echipe.

