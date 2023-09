Refuză dacă poți! John Terry, ofertat în Arabia Saudită

Fundașul central englez s-a retras din cariera fotbalistică în 2018, la 37 de ani, la Aston Villa, după un singur sezon petrecut la echipa din Birmingham, în care a bifat 36 de apariții.

Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Al Shabab a început negocierile cu Chelsea pentru John Terry, pe care clubul îl vrea în rolul de antrenor.

#AlShabab have opened talks with #Chelsea’s legend John #Terry for the coach role. #transfers ????????