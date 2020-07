Record de penalty-uri in La Liga in acest sezon! Care este campionatul european unde sunt cei mai 'darnici' arbitri

A fost un sezon plin de lovituri de pedeapsa.

Potrivit jurnalistilor spanioli, in aceasta editie de La Liga (din care mai sunt doua etape de disputat) s-au acordat cele mai multe lovituri de la 11 metri din istoria competitiei.

Astfel, acest sezon a detronat, cu 145 de penalty-uri, stagiunea 1989/90, cand au fost acordate 137 de lovituri de la punctul cu var.

In acest an, doar in etapa a 10-a nu s-a acordat o astfel de lovitura, in schimb remarcandu-se 3 etape in care s-au acordat 8 lovituri de la 11 metri.

Conform publicatiei Marca, cele mai multe penalty-uri au fost dictate pentru Villareal, 11, in timp ce Real Madrid, Athletic Bilbao si Mallorca sunt la egalitate pe locul 2, cu cate 10 lovituri de penalizare primite.

Din aceste 145 de incercari de a inscrie intr-o lupta directa cu portarul, doar 23 au fost ratate, in celelalte situatii tabela fiind modificata cu succes.

Cele mai multe penalty-uri din Europa, in Serie A!

La nivel european, La Liga este pe locul 2 in ceea ce priveste numarul de penalty-uri acordate in acest sezon. Lider este Serie A, unde au fost deja dictate 159 de astfel de lovituri, cu 6 etape inainte de incheierea stagiunii.

Podiumul continental este completat in acest sezon de Ligue 1, in Franta fiind acordate, pana la intreruperea campionatului, 89 de lovituri de la punctul cu var.

In Premier League, pana acum, au fost acordate doar 83 de penalty-uri, iar in Bundesliga, in actuala stagiune, nu s-au dictat decat 76 de lovituri de la 11 metri.