Reactia dura a Valenciei dupa ce antrenorul Atalantei a marturisit ca a mers la returul Ligii Campionilor avand Covid-19: "A pus in pericol multi oameni!"

Gian Piero Gasperini a recunoscut intr-un interviu ca a avut coronavirus, iar simptomele s-au manifestat chiar inaintea returului cu Valencia.

Marturisirle lui Gasperini din Gazzetta dello Sport i-a infuriat pe "lilieci", care au facut un comunicat in care criticau atitudinea antrenorului Atalantei si deciziile luate de acesta.

Gasperini a marturisit ca nu s-a simtit bine cu o zi inainte de meciul cu Valencia, ba chiar si in ziua meciului starea sa nu era deloc buna, insa a ales sa stea pe banca.

"In urma declaratiilor facute de antrenorul Atalantei, Gian Piero Gasperini, Valencia FC doreste sa isi exprime in mod public uimirea legata de faptul ca antrenorul echipei rivale a admis ca stia ca ar avea simptome compatibile cu coronavirusul atat in ziua meciului, cat si inainte de meci. Cu toate astea, nu a luat nicio masura de siguranta, punand sanatatea unui numar mare de oameni in pericol atat in drumul spre Valencia, cat si in perioada in care a stat acolo.

Ar trebui sa ne reamintim ca meciul a fost jucat cu portile inchise in acord cu masurile stricte impuse de autoritatile de sanatate din Spania pentru a preveni riscul de infectare cu Covid-19", se arata comunicatul Valenciei.