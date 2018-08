RAZBOI pe piata transferurilor pentru un jucator de la PSG! Dupa Barcelona si Liverpool, Juventus pregateste oferta

PSG il poate pierde gratis!

Juventus a intrat in cursa pentru semnatura lui Adrien Rabiot, anunta La Stampa. Dupa ce L'Equipe a scris ca FC Liverpool incearca sa-l convinga pe tanarul mijlocas francez sa semneze un precontract iar jucatorul sa se alature echipei lui Jurgen Klopp vara viitoare, cand ii expira contractul cu PSG.

Barcelona a fost si ea interesata de Rabiot, insa a ales pana la urma varianta Arturo Vidal. Totusi, Barca poate fi in continuare destinatia lui Rabiot in conditiile in care perioada de transferuri ramane deschisa in La Liga, acesta fiind si avantajul celor de la Juventus.

PSG cere 20 de milioane de euro in acest moment pentru Rabiot, jucatorul de 23 de ani refuzand orice oferta de prelungire a contractului cu campioana Frantei.