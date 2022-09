Brazilianul a ales să semneze cu Olympiacos, cea mai titrată echipă din Grecia, cu care va avea ca obiectiv câștigarea unui nou titlu și, bineînțeles, un parcurs cât mai bun în cupele europene.

Marcelo a avut parte de o prezentare pe măsură la noua sa echipă. Peste 20.000 de fani au luat cu asalt stadionul Giorgios Karaiskakis pentru a-l vedea ”pe viu” pe starul brazilian.

Jefte Betancor a plecat de la CFR Cluj, dar are probleme la noua sa echipă: ”Ne vom consulta cu FIFA”

Însoțit mai tot timpul de Evangelos Marinakis, celebrul patron al lui Olympiacos, care deține și Nottingham Forest, formație nou-promovată în Premier League, Marcelo a făcut, mai întâi, turul vestiarului, iar apoi a ieșit pe gazon în echipamentul noii sale echipe, pentru a-i saluta pe fani.

This is how Olympiacos fans welcomed Marcelo ????

Incredible scenes!

(via @OlympiakosFr) pic.twitter.com/20QFjRItnt