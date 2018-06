Prima reactie publica a lui Pochettino dupa ce a devenit tinta numarul 1 pentru banca Realului! Raspuns surprinzator atunci cand a fost intrebat daca e tentat

Mauricio Pochettino, antrenorul lui Tottenham, a vorbit despre interesul lui Real Madrid pentru serviciile sale.

Argentinianul Pochettino, tinta numarul 1 a lui Florentino Perez pentru inlocuirea lui Zinedine Zidane, spune ca isi doreste sa continue pe banca lui Tottenham si ca abia asteapta noul sezon.

Devenit tinta principala a Realului, Pochettino a vorbit la o lansare de carte, fiind citat de Sky Sports.

"Sunt foarte fericit aici si sunt foarte entuziasmat sa lucrez in continuare. Am semnat un contract in urma cu doar 10 zile. Ce se va intampla maine nu stiu, dar cel mai important este sa ne bucuram de fiecare zi si de viata.



Nu are rost sa ne gandim si sa ne ingrijoram prea mult.

Sunt fericit la Tottenham si sunt mandru de increderea pe care Daniel Levy (n.r seful lui Tottenham) mi-a aratat-o. Avem multe vise si obiective de indeplinit", a spus Pochettino.

Intrebat daca ar putea refuza oferta campioanei Europei, el a mai spus: "Pentru tine ar fi imposibil de refuzat? Poate ca da, dar noi suntem diferiti".

Pe de alta parte, si Joachim Low a anuntat ca nu e tentat sa preia banca lui Real Madrid.

"Vreau sa pun capat oricaror speculatii. Sunt sigur ca ei vor gasi un antrenor foarte bun. Eu ma gandesc doar la nationala Germaniei si la Cupa Mondiala", a spus si Low.