Povestea fotbalistului englez care a devenit pictor, dupa ce a jucat in Premier League! Cum a ajuns de pe teren in galeriile de arta

Un fost jucator cu aproape 200 de meciuri in Premier League a devenit un apreciat pictor in Marea Britanie.

Ca jucator, Jody Craddock (43 ani) a evoluat ca fundas central pentru Christchurch FC (1992-1993), Woking FC (1993-1994), Cambridge United (1994-1997), Sunderland (1993-1999, 2000-2003), Sheffield United (1999), Wolverhampton Wanderers (2003-2007, 2007-2013) si Stoke City (2007). Fundasul a bifat 189 de prezente in Premier League, alte 138 in Championship, plus 16 goluri, a fost capitan al lui Wolverhampton, pentru care a jucat 10 ani si a primit premiul de cel mai bun jucator al clubului in sezonul 2009-2010.

Dupa ce s-a lasat de fotbal, in 2013, Craddock s-a dedicat picturii, unul dintre hobby-urile sale inca de cand evolua la Cambridge United. In tinerete, fotbalistul a descoperit schitele trimise acasa de strabunicul sau de pe front in timpul Primului Razboi Mondial si a decis a urmeze scoala de arte, pe care a terminat-o cu medii maxime. „Nu a fost deloc dificil sa pictez sau sa desenez. A fost o eliberare buna din stresul fotbalului. Cateodata ma trezeam la 6 dimineata, cu cateva ore inainte de antrenament, si desenam ceva pana sa plec sa joc fotbal. A fost frumos sa fiu capabil sa termin o pictura si cineva sa spuna ca i-a placut. Daca lucrurile erau mai dificile pe teren, puteam sa ma refugiez in arta mea. In timp ce picteam, ma concentram asupra picturii din fata mea, la nimic altceva. A fost o evadare splendida pentru mine si m-a ajutat mult in cariera de fotbalist. Colegii nu au glumit prea mult pe seama faptului ca pictam, unii chiar m-au angajat ca sa le realizez portretele. Asta mi-a aratat ca ma luau in serios si a fost un compliment pentru mine ca au platit din banii lor castigati cu greu pe teren ceea ce eu pictam”, a declarat Craddock pentru presa britanica. In 2003, dupa promovarea lui Wolves in Premier League, patronul Sir Jack Hayward l-a angajat sa realizeze cateva lucrari care sa comemoreze succesul echipei, iar capitanul Paul Ince i-a dat supranumele „Picasso”.

Craddock a produs lucrari in stilurile portret, graffiti si fotorealism, iar prima sa expozitie, intitulata "Le Bellezza Della Fusione", a fost gazduita, in noiembrie 2015, de Antidote Art Gallery din Lutterworth, Leicestershire. „Pe vremea cand evoluam la Sunderland, am vizitat Roma si Florenta si am ajuns sa iubesc arta si cultura din Italia. Au acolo niste sculpturi fantastice si fotografiile lor au devenit baza pe care am adaugat elementele personale si stilul graffiti. Dupa ce m-am retras din fotbal, am exersat graffiti si am ajuns sa iubesc acest stil de pictura spontan si culorile sale vii. Cred ca acum face parte din identitatea mea de artist. Cele doua activitati sunt diferite. Ca fotbalist, nu exista saptamana sa nu fiu nervos sau sa nu resimt presiunea cand se apropia ziua meciul. Ca artist, nu am nicio presiune cand pictez, termin lucrarea cand consider eu ca e gata. Presiunea vine doar cand trebuie sa gasesti un cumparator pentru pictura. Dar e o presiune foarte diferita fata de a juca in fata a 40-50.000 de oameni, ai in fata o singura persoana care trebuie convinsa sa plateasca pentru arta ta. Lumea artei e ciudata, nu e atat de directa ca sportul. Cel mai mult imi place cand vine cineva in atelier sau in galerie si imi spune ’Imi place foarte mult ce ai facut’ si ’Nici nu stiam ca ai jucat fotbal’ ”, dezvaluie acesta.

In ultimii 2 ani, Craddock a fost implicat in activitatea clubului de pe Molineux, creand desenele de pe prima pagina a programelor de joc si o colectie de picturi cu cei mai importanti jucatori din istoria „lupilor”. De asemenea, el a colaborat cu numeroase galerii si cu dealeri de arta, si-a definitivat stilul propriu si a inceput sa lucreze impreuna cu fiul sau Joseph, care, la fel ca tatal sau, joaca fotbal si picteaza.

Gabriel Chirea