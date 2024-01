Naționala de tineret a Braziliei s-a impus în fața omoloagei din Columbia în cadrul turneului pre-olimpic. Scorul a fost deschis de fotbalistul transferat de Real Madrid, Endrick, care a marcat după o acțiune pe care tot el a creat-o.

Fotbalistul a recuperat balonul, Brazilia a scăpat pe contraatac, John Kennedy a șutat, dar portarul a respins, balonul a ajuns la Endrick, care a șutat direct, în forță, deschizând scorul.

După ce a înscris, Endrick a început să danseze în sincron cu coechipierii săi, iar apoi a scos din jambiere o fotografie în care apare cu iubita sa și a arătat-o spre camere.

Look at that Endrick press + tackle + goal it's beautiful ????pic.twitter.com/trJ6XFnzzv