Sara este născută în Portugalia și vorbește, pe lângă portugheză, care este limba natală, alte șase limbi străine. Tânăra este fostă avocată în drept sportiv, iar în prezent le predă fotbaliștilor care doresc să învețe noi limbi străine.

Sara Duque a fost contactată de nume importante din fotbal, în special de către fotbaliști care s-au îndreptat spre Premier League, pentru a învăța mai ușor engleza. Recent, tânăra al cărei aspect nu a trecut neobservat, a postat un clip în care se arăta mândră de elevii săi și de modul în care aceștia s-au descurcat la diferite interviuri.

Endrick, noul fotbalist al lui Real Madrid, și Julian Alvarez, campion mondial cu Argentina și campion cu Manchester City, s-au remarcat în clipul postat, însă Sarei i-au mai fost clienți și Richarlison, Arthur Melo, Danilo Santos, Lazaro Vinicius, Fabian Centonze, Axel Tuanzebe și Rodrigo Auzmendi.

Sara Duque vorbește șase limbi străine

Pe lângă portugheză, Sara Duque mai vorbește portugheză braziliană, engleză, spaniolă, germană, franceză și italiană. Tânăra, care are peste 360.000 de urmăritori pe Instagram, a făcut un clip în care a explicat cum a învățat fiecare limbă pe care o vorbește.

„Cred că toată lumea știe că portugheza este limba mea maternă, am fost născută și crescută în Portugalia, dar vorbesc și portugheza braziliană, da? Iubesc Brazilia, lucrez cu foarte mulți fotbaliști brazilieni, sunt portugheză, dar o parte din mine este braziliană.

Engleza a făcut parte din viața mea de o lungă perioadă de timp, aveam 15 ani când am locuit pentru prima dată în Marea Britanie, mi-am făcut o parte din studii în engleză și toate experiențele mele profesionale au implicat limba engleză, inclusiv momentul în care am muncit ca avocat în drept sportiv în Marea Britanie.

Spaniola este singura limbă pe care nu am învățat-o niciodată într-un mod tradițional, ca alții. Am fost doar norocoasă să am contact cu această limbă încă de mică pentru că familia mamei mele este din Miami. Am și locuit în Spania timp de doi ani, am studiat Psihologia Sportului la Universitatea Real Madrid, dar iubesc și să dansez pe ritmurile latino, ascult zilnic piese latino.

Am învățat germană când aveam 15 ani, a fost cea mai dificilă limbă pe care am învățat-o, dar și limba mea preferată pentru că iubesc provocările. Prima mea locuință departe de casă a fost în Munchen, când aveam 15 ani, după cum vă puteți imagina, învățând germana și studiind Dreptul în același timp a fost o mare provocare.

Am locuit în Strasbourg unde am lucrat la Consiliul Europei, un an mai târziu m-am mutat în Brugge din Belgia pentru a studia Dreptul european la Colegiul European, jumătate dintre materiile de la universitate erau predate în franceză.

Pasiunea mea pentru fotbal m-a motivat să învăț italiană, am avut senzația că era o limbă care îmi lipsea din portofoliu. Am fost suficient de norocoasă încât să locuiesc în Sicilia o perioadă de timp, unde am reușit să îmi inoculez cultura italiană și limba”, explică Sara în clipul postat în decembrie 2022.