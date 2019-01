Pepe si-a facut adversarul sa PLANGA la debutul pentru Porto! Intrare CRIMINALA. VIDEO

Pepe nu putea sa nu se remarce la primul meci de la revenirea la Porto. Fostul fundas al lui Real Madrid a avut o intrare criminala asupra unui advesar de la Leixoees, in victoria din Cupa obtinuta de Porto cu 2-1 in prelungiri. Pepe a scapat de rosu, insa a fost avertizat de arbitru.

La 35 de ani, Pepe a jucat ca fundas stanga pentru Porto, iar antrenorul Conceicao a anuntat ca are mare incredere in el.

Pepe a jucat 10 ani la Real Madrid, iar in 2017 a semnat cu Besiktas. A parasit Turcia in decembrie, iar acum s-a intors la Porto, echipa care l-a lansat in fotbalul mare.

Pepe made his return debut at Porto yesterday - and produced this aggressive challenge during the game. He escaped without a red card... ???? pic.twitter.com/UXsgvnSQXL