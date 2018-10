Nimeni nu ar fi putut anticipa! Cei patru GIGANTI care se chinuie in aceste momente! Situatia in campionatele principale din Europa

Pentru prima data dupa multi ani, Barca si Real Madrid au probleme in acelasi timp.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

La Liga

Sevilla e liderul surpriza din Spania, cu 16 puncte in opt etape. Pe locul 2 e Barcelona, care are insa o forma catastrofala. Trei remize si o infrangere au obtinut campionii Spaniei in ultimele patru partide, situatie rar intalnita in ultimii ani pentru Barcelona.

Real Madrid sta si mai prost. Fara Zidane si Ronaldo, madrilenii sunt pe locul 4, cu doua infrangeri si doua egaluri in ultimele 5 partide. Madridul n-a mai marcat de patru meciuri si a pierdut si in deplasarea cu CSKA Moscova din Champions League! Se vorbeste deja despre demiterea lui Lopetegui, numit in aceasta vara in locul lui Zidane.

Pauza internationala a venit la fix pentru gigantii Spaniei. Valverde si Lopetegui au doua saptamani la dispozitie sa regeleze problemele celor doua echipe. Sunt doar doua puncte intre Real Madrid si Sevilla in clasament.

Bundesliga

Putini ar fi anticipat inaintea startului de sezon ca Bayern ar putea sa aiba atatea probleme. Cu Niko Kovac pe banca, gigantul din Munchen se afla abia pe locul 6 dupa 7 etape. Bayern are doua infrangeri la rand si o remiza in ultimele trei partide si are deja 4 puncte in urma liderului Dortmund. Postul lui Kovac e in pericol, daca situatia echipei nu se va indrepta in perioada urmatoare, anunta presa germana.



Premier League



Acest sezon pare mult mai disputat decat precedendul, dominat de la inceput si pana la sfarsit de Manchester City. Campioana e la egalitate cu Liverpool si Chelsea, 20 de puncte in 8 etape, dar marea surpriza o reprezinta picajul incredibil al lui Manchester United. echipa lui Mourinho e pe locul 8, la 7 puncte deja in spatele echipelor care conduc clasamentul. Mourinho si-a salvat postul la limita in weekend, cand United a revenit de la 0-2 pe teren propriu cu Newcastle si s-a impus cu 3-2. Portughezul are acum misiunea de a readuce spectacolul pe Old Trafford dupa pauza internationala, altfel va fi dat afara, chiar daca are clauza de 15 milioane de euro.



Ligue 1



PSG conduce autoriar din Franta si are cel mai bun debut de sezon din istorie, 27 de puncte in primele 9 etape, 32 de goluri marcate si doar 6 primite. Atacul format din Mbappe, Neymar si Cavani nu are rival in Franta si doar un dezastru de proportii biblice poate opri echipa lui Tuchel din cursa pentru titlu. Surprinzator, Lille este echipa care conduce plutonul urmaritoarelor, de departe, de la 19 puncte. Campioana din 2017, Monaco, e pe locul 18, cu un debut incredibil de sezon, doar 6 puncte, cu trei infrangeri si doua remize in ultimele 5 partide. Monaco e pe locul de baraj in acest moment si are deja 4 puncte in spatele locurilor salvatoare. Nici Lyon nu se simte prea bine, locul 6 in acest moment.

Serie A



Cu Ronaldo in echipa, Juventus are un debut de sezon perfect, 24 de puncte in primele 8 etape. Spre deosebire de alte sezoane, Napoli se chinuie sa tina pasul, chiar daca l-a adus pe Ancelotti pe banca. Locul 2 si 18 puncte in acest moment pentru napoletani. AC Milan in schimb continua seria catastrofala si ocupa locul 10 in acest moment, cu 12 puncte in 7 meciuri. Inter in schimb se simte mai bine in acest sezon, locul 3, cu 16 puncte inainte de pauza internationala.