Modul in care s-a propagat virusul la meciul care a DECLANSAT nebunia COVID-19 in Italia! Explicatia unui expert 

Meciul dintre Atalanta si Valencia ar fi fost declansatorul pandemiei din Bergamo.

Valencia are 35% din lot infectat, si este echipa din La Liga cu cei mai multi jucatori afectati de coronavirus, in timp ce la Atalanta nu a fost testat pozitiv niciunul pana in prezent.

Fabiano Di Marco, seful pneumolog de la spitalul "Papa Giovanni XXIII", a explicat de ce tot ceea ce se intampla in Lombardia a plecat de la meciul din optimile Champions League dintre Atalanta si Valencia.

"40.000 de fani veniti din Bergamo pentru Atalanta - Valencia. Cu autocarele, masinile si trenul. A fost o bomba biologica", a declarat seful pneumolog.

In plus, Mundo Deportivo descrie situatia din ziua meciului, cand oamenii umplusera trenurile si metrourile "era atat de plin, ca intr-o luni dimineata, cand toata lumea merge la munca". Dupa ce au ajuns la stadion, fanii s-au imbulzit in apropierea arenei, la baruri, impartind aceeasi sticla de bere, care mergea din gura in gura la cat mai multi suporteri.