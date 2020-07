Misiune INFERNALA pentru Lucescu la Kiev! "Trebuie sa dea afara JUMATATE de echipa!" Un fost selectioner al Ucrainei il sperie pe roman

Un antrenor cu vechime in campionatul Ucrainei l-a avertizat pe Lucescu asupra lipsei de valoare a lotului lui Dinamo Kiev.

"Il Luce" si-a inceput treaba la renumita grupare din Kiev, insa nu va avea o misiune usoara in perioada imediat urmatoare. In ultimele zile s-au exprimat multe pareri cu privire la numirea lui Lucescu la carma lui Dinamo, iar una dintre cele mai avizate vine din partea lui Miron Markevich.

In varsta de 69 de ani, acesta a fost selectioner al Ucrainei in 2010 si a fost unul dintre marii rivali ai lui Lucescu in perioda petrecuta la Sahtior, Markevich conducand echipe de traditie precum Metalist Harkov si Dnipro. "Totdeauna a fost greu cu Sahtior, desi cu Dnipro am gasit cheia succesului si i-am batut de 3 ori. Si cu Metalsit am castigat, dar nu asa de des".

Analizand ceea ce trebuie sa faca Lucescu la Dinamo Kiev pentru a avea rezultate, Markevich nu e deloc optimist. "Cu lotul actual nu vad nici o perspectiva. Trebuie sa dea afara jumatate de echipa ca sa poata functiona ceva. Totul depinde de relatia dintre Igor Surkis si Lucescu si de planurile celor doi", a spus Markevich.