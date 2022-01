Messi i-a trimis un mesaj privat pe Instagram lui Carragher: ”Practic, m-a făcut măgar”

Motivul? Când argentinianul a fost transferat la PSG, Carragher a afirmat că, în opinia sa, nu este un mare transfer.

"Nu am de gând să arăt mesajul, dar practic m-a făcut măgar”, a explicat fostul jucător de la Liverpool, vineri seară, în cadrul unei emisiuni la Sky Sports, în care nu l-a inclus pe Messi în primul 11 al anului.

"Eşti cel mai bun jucător din toate timpurile, Lionel şi, în comparaţie cu tine, am fost un măgar. Ştii, accept asta, dar pentru mine nu faci parte din echipa anului.

Nu ai jucat suficient de bine pentru mine. Chiar dacă ai câştigat Copa America. Nu este suficient pentru ca să-l las pe Mo Salah în afara echipei", a afirmat Carragher, potrivit News.ro.

“Messi private messaged me on Instagram and called me a donkey!” ???? @Carra23 and @GNev2 picked their @EASPORTSFIFA Team of the Year! ⭐ #TOTY pic.twitter.com/iv2tUpuElw