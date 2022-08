Argentinianul este dorit de Galatasaray, echipa la care evoluează Alexandru Cicâldău, urmând ca în această săptămână, turcii să poarte o discuție cu Wanda Nara, agentul și soția vârfului sud-american.

Galatasaray vrea să-l transfere pe Icardi sub formă de împrumut și ar fi dispusă să plătească trei milioane de euro din salariul acestuia, urmând ca restul să fie, în continuare, achitat de parizieni, notează jurnalistul Nicolo Schira.

