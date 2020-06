A incalcat masurile de distantare pentru a se juca pe plaja! Ce risca viitorul star al lui City si al nationalei U21 a Angliei

Unul dintre jucatorii lui Manchester City a fost filmat de jurnalistii britanici incalcand regulile de distantare sociala.

Phil Foden a fost vazut pe o plaja din Formby, jucand fotbal alaturi de mai multi prieteni, lucru care l-a infuriat pe Guardiola. Antrenorul lui Manchester City il va pedepsi acum pe jucatorul in varsta de 20 de ani, considerat de multi specialisti un viitor star al clubului.

Din pacate pentru Guardiola, Foden nu este singurul care a incalcat regulile de distantare sociala. La scurt timp dupa ce postase un mesaj in care le cerea oamenilor sa respecte masurile de izolare, Kyle Walker a dat o petrecere, la care au participat si 2 prostituate, petrecere care s-a transformat in orgie. El a fost amendat cu 1.500 de lire sterline in urma actiunilor sale.