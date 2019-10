Sumudica, PARIU NEBUN! "Daca echipa retrogradeaza, ma retrag!" Antrenorul, enervat la culme de criticile primite in Turcia

Gaziantep s-a salvat la ultima faza in meciul cu liderul Alanyaspor.

Cisse a marcat in minutul 33 pentru oaspeti, dar echipa lui Sumudica a dat lovitura in minutul 90+1 prin Kana-Biyik. In urma acestui rezultat, echipa lui Sumudica e pe locul 9 in clasament, cu 12 puncte.

Turcii l-au criticat in termeni duri pe Sumudica dupa infrangerea din etapa trecuta. "Sa-i spunem lui Sumudica: 'Intoarce-te acasa!', altfel o sa ne trimita el pe noi in liga a doua", a scris un editorialist turc.

Antrenorul roman nu a stat mult pe ganduri si i-a propus un pariu jurnalistului.

"Un ziarist a scris ca Gaziantep nu va rezista in Super Lig cu mine pe banca. Sunt gata sa fac un pariu: daca echipa asta retrogradeaza cu mine, ma retrag! Nu mai antrenez niciodata!

Dar, in cazul in care nu picam, sa nu mai scrie, sa renunte. Sa aiba caracter si sa plece din presa. Astept un raspuns!", a spus Sumudica la conferinta de presa.

Romanul e de parere ca in partida de aseara nu s-a vazut diferenta intre liderul Alanyaspor si Gaziantep.

"Gaziantep a jucat mai bine decat echipa de pe locul 1. Cu toata modestia, nu s-a vazut care e prima in Turcia. Mi-au lipsit cinci titulari. Daca ii aveam pe toti, castigam usor", a continuat antrenorul.