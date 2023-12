Marius Șumudică a răbufnit după o nouă înfrângere: ”Cei care nu vor, pot pleca”

În minutul 31, scorul era deja 3-0 pentru gazde în compania celor de la Gaziantep. Alex Maxim a avut ocazia de a reduce din diferență în prelungirile primei reprize, dar a ratat un penalty.

După pauză, Gaziantep a marcat de două ori în minutele 52 și 53, dar nu a reușit să întoarcă rezultatul. Kasimpașa a înscris din nou în minutul 82, iar meciul s-a terminat cu scorul de 4-2.

După meci, Marius Șumudică s-a arătat dezamăgit de prestația elevilor săi și le-a dat un ultimatum. Este gata să scape de fotbaliștii care ”nu vor să joace” în perioada de mercato din ianuarie.

Marius Șumudică, discurs dur: ”Să vedem cine merită tricoul”

„Din păcate, am primit goluri foarte ușor în prima repriză. Nu am mai trăit așa ceva până acum. Am primit trei goluri în 45 de minute. Am făcut o schimbare de sistem în repriza secundă, atunci când am introdus trei jucători. Am început să jucam mai bine în atac.

Am marcat două goluri în 8 minute. Nu am putut profita de șase ocazii clare. Am ratat și un penalty. Daca am fi putut termina prima repriză cu un gol, în partea a doua ar fi fost altceva pentru noi. Nu este ușor să revii de la 3-0. Îmi felicit jucătorii pentru lupta din repriza secundă.

Ăsta ar trebui să fie spiritul echipei. Vom începe de azi, când ne întoarcem la Gaziantep, să vedem cine merită tricoul. Vreau ca fotbaliștii să arate caracter. Vreau să lupte pe teren. Nu contează numele jucătorului. Cine vrea să joace, va juca, iar cei care nu vor să joace pot pleca în ianuarie”, a spus Marius Șumudică.

Dacă ar fi câștigat, Gaziantep s-ar fi distanțat de zona locurilor retrogradabile din Superliga Turciei. Acum, echipa lui Marius Șumudică a ajuns pe locul 14, după două înfrângeri la rând, și este la trei puncte de primul loc retrogradabil.

Kasimpașa a urcat pe locul șapte după această victorie și se pregătește pentru duelul din următoarea etapă cu Samsunspor. Gaziantep va avea un alt test dificil, în compania unei echipe cu pretenții din campionatul Turciei, Trabzonspor, echipa de pe locul patru.