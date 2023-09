Nu mai e cale de împăcare! Declarația controversată cu care Neymar ar putea stârni furie în rândul suporterilor lui PSG

După șase ani petrecuți în Ligue 1, starul brazilian a plecat de la PSG, obiectivul său principal fiind o revenire la FC Barcelona, după escapada în Arabia Saudită.

Neymar nu 'o iartă' pe PSG

Prezent la conferința de presă susținută înaintea partidei Braziliei, fostul atacant al grupării de pe Parc des Princes nu s-a ferit de cuvinte atunci când a fost întrebat despre campionatul francez.

"Fotbalul este același, mingea este rotundă, ca peste tot. Văzând numele importante care au ajuns aici (n.r. - în Arabia Saudită), este posibil ca acest campionat să fie mai bun decât Ligue 1. Antrenamentele sunt intense.

Am sete de a câștiga trofee cu Al Hilal. Nu schimbă cu nimic ce zic oamenii", a declarat starul brazilian.

Neymar a spus tot după plecarea de la PSG

Plecat după șase ani la Paris, Neymar nu s-a ferit să acuze modul în care el și Lionel Messi au fost tratați la PSG. Deși nu a intrat în detalii, brazilianul s-a plâns de o perioadă de coșmar traversată de cei doi în Franța, cel mai probabil referindu-se la tratamentul fanilor.

"Am fost foarte fericit pentru sezonul traversat de Messi. A ajuns în paradis alături de naționala Argentinei, dar a fost în iad la Paris. Eu și el am trăit un iad acolo. Noi am dat tot ce am putut, am fost campioni, am încercat să scriem istorie, însă nu am reușit.

Messi nu merita să părăsească în acest mod clubul având în vedere cine este el și ce a făcut. Cei care îl cunosc știu cât se antrenează, cât de mult luptă. Dacă pierde, e nervos. Cred că a fost acuzat nejustificat.

Mă bucur pentru el că a câștigat Cupa Mondială. De această dată, fotbalul a fost corect cu el. Messi merita să își încheie așa cariera", a spus Neymar, citat de presa franceză.