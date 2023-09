Rămâne Real Madrid fără Mbappe? Decis să plece de la PSG, francezul e tentat de altă variantă

Real Madrid ar fi fost favorită pentru transferul golgheterului francez, dar în cele din urmă acesta a rămas la PSG. Parizienii încearcă să-l convingă să semneze un nou contract cu campioana Franței, dar până acum nu au avut succes.

Mbappe pare decis să plece de la PSG după ce își va duce contractul la bun sfârșit în vara anului viitor și, chiar dacă Real Madrid părea să fie varianta sigură pentru transfer, lucrurile pot lua o întorsătură neașteptată.

L'Equipe scrie că francezul este deschis cu privire la un posibil transfer la Liverpool, echipă care și-a mai manifestat și în trecut interesul pentru transferul starului de la PSG.

Mbappe a început cum nu se putea mai bine acest sezon din campionatul Franței. În primele trei partide a marcat de cinci ori pentru echipa sa.

Site-urile de specialitate îi oferă vârfului o cotă de piață de 180 de milioane de euro.

???? Kylian Mbappé is open to the idea of joining Liverpool next summer as he looks for a 2024 departure from PSG.

