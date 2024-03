Lautaro Martinez, fără gol la națională din 2022, a ținut un discurs-manifest

Cele două echipe s-au întâlnit într-un meci amical disputat pe ”Lincoln Financial Field”, din Philadelphia, Statele Unite ale Americii, în pauza internațională.

Lautaro Martinez a fost integralist împotriva lui El Salvador. Fotbalistul nu nu a mai înscris un gol în echipamentul naționalei Albiceleste din septembrie 2022 și a avut un discurs-manifest după confruntarea din Philadelphia.

”Vreau să arăt pe teren. Lăsați-i pe oameni să vorbească, lăsați-i pe fani să vorbească, nu îmi pasă deloc! În fiecare sesiune de antrenament le arăt antrenorilor că sunt disponibil pentru echipă. Titular, rezervă sau rezervă neutilizată.

Muncesc să îmbrac acest echipament, pentru că e cel mai frumos. Îmi place să concurez, câteodată golul nu vine, astăzi am încercat, dar nu am putut.

O să continui să muncesc și sper că în următorul meci o să am oportunitatea de a înscrie. Vreau să le arăt oamenilor care vorbesc prea mult că nu e chiar așa, că au greșit”, a spus Lautaro Martinez, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

